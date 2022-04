Elezioni Francia, l'allarme dell'ambasciata USA: «Rischio disordini dopo le 20»

Elezioni in Francia, l'ambasciata americana lancia l'allarme. Dopo le 20.00 «potrebber esoserci disordini» e diventare «violenti». «I raduni spontanei nelle città di tutta la Francia dopo le 20 potrebbero diventare violenti», ha avvertito l'ambasciata. In una nota indirizzata ai propri cittadini, la rappresentanza diplomatica ha evidenziato il «rischio potenziale di disordini e scontri con la polizia» e ha esortato ad evitare i luoghi dove sono in programma grandi eventi.

Gli ultimi dati sull'affluenza

È stata del 63,23% l'affluenza registrata alle ore 17 nel voto per il ballottaggio delle presidenziali in Francia tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Si tratta di oltre oltre due punti in meno rispetto al 2017: è quanto riferisce il ministero dell'Interno della Francia.