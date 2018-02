Elezioni, Juncker: «Ci prepariamo allo scenario peggiore, un governo non operativo in Italia». Gentiloni: «Può stare tranquillo»

«Lo tranquillizzerò, i governi tra l'altro sono tutti operativi, i governi governano»: questa la risposta del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni a Porta a Porta, in onda stasera.

Giovedì 22 Febbraio 2018, 15:08 - Ultimo aggiornamento: 22-02-2018 18:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«C'è un inizio di marzo molto importante per l'Ue. C'è il referendum Spd in Germania e le elezioni italiane, e sono più preoccupato per l'esito delle elezioni italiane che per il risultato del referendum dell'Spd»: lo ha detto il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker, secondo cui «dobbiamo prepararci allo scenario peggiore, cioè un Governo non operativo in Italia». Assieme all'incertezza in Spagna, é possibile «una forte reazione dei mercati nella seconda metà di marzo, ci prepariamo a questo scenario».