Elezioni in Spagna, risorgono i socialisti di Sanchez: ipotesi governo senza catalani

Lunedì 29 Aprile 2019, 07:00

MADRID - Con le urne che stanno confermando gli ultimi sondaggi proposti dalle televisioni spagnole, secondo cui vince il Psoe diventando primo partito, crolla il Pp e l'estrema destra di Vox entra nel parlamento, si apre una delicata fase di trattative tra i partiti, per comporre una maggioranza parlamentare stabile per un nuovo governo del paese.Normalmente il re, all'indomani del voto, dà l'incarico al candidato presidente del partito arrivato primo e questi, una volta costituite le nuove Cortes, si presenta in parlamento con un programma e le alleanze necessarie a totalizzare la maggioranza assoluta dei seggi di 176. Se non riesce a farsi eleggere in prima battuta, si ripresenta per un secondo turno in cui è sufficiente la maggioranza semplice. In questo caso, la situazione è resa più complicata dal fatto che entro un mese in Spagna si celebreranno elezioni europee come negli altri paesi della UE, accompagnate però da quelle per il rinnovo dei municipi tra i quali città del calibro di Barcellona e Madrid - e della maggior parte dei consigli delle Comunità Autonome. Perciò, difficilmente fino ad allora ci saranno grandi avanzamenti nel dialogo tra i partiti, come forse sarà accantonata per il momento la resa dei conti che si aprirà inevitabilmente in casa popolare.