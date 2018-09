Venti di destra sull'Europa: in Svezia i nazionalisti di Akesson avanzano nei sondaggi

Domenica 2 Settembre 2018, 19:20

Le elezioni legislative del 9 settembre in Svezia saranno vissute come un importante test per l'Europa spaccata sulla questione dei migranti. Nel Paese scandinavo sembrano aumentare i consensi a favore del partito nazionalista di estrema destra dei Democratici Svedesi, guidato dal 39enne Jimmie Akesson, che durante la campagna elettorale ha focalizzato la sua attenzione in particolare sul tema dell'immigrazione, cavalcando il sentimento di ostilità di uno dei popoli che negli ultimi anni è stato tra i più inclusivi dell'Unione. Gli svedesi sarebbero stanchi delle politiche del governo, accusati di non aver generato una reale integrazione. Lo spettro maggiore che si agita sullo scenario post elettorale, che seguirebbe all'imposizione della destra estrema quale prima forza politica del Paese, è la creazione di forme di segregazione razziale tra le varie etnie che compongono la multiculturale società svedese.Non solo, a preoccupare gli di più attivisti per i diritti civili e i sostenitori dei partiti di sinistra ci sono i legami tra i Democratici Svedesi di Akesson e le vecchie organizzazioni neonaziste. Alcuni ex membri del Fronte Socialista Nazionale (Nationalsocialistisk front – NSF), organizzazione violenta e antidemocratica sciolta nel 2008, sono candidati nelle fila del partito di quello che viene visto come l'astro nascente della politica svedese e un nuovo protagonista del populismo euroscettico. Secondo un'indagine condotta dal giornale Expressen e dal gruppo di antirazzisti di Expo, molti candidati del SD avrebbero «profondi legami con l'ambiente del Nazismo e con le organizzazioni naziste». Expressen ed Expo hanno passato in rassegna le liste degli oltre 6mila candidati al Parlamento svedese e quelle dei candidati alle elezioni amministrative riscontrando diversi nomi che in passato hanno avuto stretti rapporti con i neonazisti. Alcuni di questi, intervistati, avrebbero definito la notizia una «caccia alle streghe», mentre altri si sarebbero difesi definendo il loro passato un errore di gioventù. Altri, invece, alla domanda avrebbero interrotto bruscamente l'intervista.I Democratici Svedesi difendono i “valori tradizionali svedesi”. Nel 2014 avevano raggiunto il 12, 9% dei voti ma oggi si aggirerebbero intorno al 18%.Il sistema elettorale svedese è un proporzionale corretto per favorire gli schieramenti più grandi. La soglia di sbarramento prevista per il voto su base nazionale è del 4% e del 12% per i voti ottenuti in una singola circoscrizione elettorale. I partiti non hanno bisogno di ottenere la maggioranza assoluta per poter governare e i governi di minoranza sono una costante dei Paesi scandinavi. La situazione più probabile dopo il voto, secondo quanto suggeriscono i sondaggi, è che Democratici Svedesi, non avendo i numeri per formare da soli un governo, debbano allearsi con una coalizione più piccola, obiettivo che al momento, tuttavia, sembra abbastanza difficile vista la scarsa disponibilità degli altri schieramenti. L'ipotesi di un secondo governo guidato dall'attuale Primo ministro Stefan Lofven è considerata meno realistica, anche se il partito Socialdemocratico è ancora il primo partito della Svezia. Lofven, alleato con i Verdi e sostenuto dal Partito della Sinistra, ha promesso di aumentare la spesa per il welfare e di abbassare le tasse per i pensionati. Ci si aspetta che il suo schieramento di centro sinistra perda molti voti rispetto alle elezioni del 2014. Un altro scenario che potrebbe arrivare dalle prossime elezioni in Svezia è un governo di minoranza formato dai moderati conservatori. Il blocco dei partiti di centrodestra punta sul leader del dei Moderati Ulf Kristersson, ora all'opposizione. Nell'agenda di Kristersson ci sono tasse più basse sul reddito, un aumento delle spese per polizia e difesa e un nuovo avvicinamento alla Nato.