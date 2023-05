Elezioni in Turchia, Erdogan in vantaggio con il 54,8% dei consensi (66,6% le schede scrutinate)

Il presidente turco in carica Recep Tayyip Erdogan e il suo rivale Kemal Kilicdaroglu hanno votato rispettivamente nelle urne di Istanbul e Ankara quasi contemporaneamente nel secondo turno delle elezioni di domenica. I canali televisivi locali trasmettono in diretta filmati di entrambe le città. Dopo il voto, Erdogan ha osservato che «per la prima volta nella storia della democrazia turca, le elezioni presidenziali si svolgono in due turni». Ha espresso la speranza che l'affluenza alle urne sia a livelli record e si avvicini al 90%, come nel primo turno del 14 maggio.