Elezioni Usa 2020, Biden allunga su Trump: ora è avanti nei sondaggi in 4 Stati-chiave

Allunga Joe Biden: ora è avanti rispetto a Donald Trump in quattro Stati chiave per l'elezione alla Casa Bianca: Arizona (+6), Florida (+3), Pennsylvania (+6) e Wisconsin (+11), secondo un sondaggio New York Times/ Siena College a due giorni dalle elezioni. Tutti e quattro gli Stati furono vinti da Trump nel 2016 contro Hillary Clinton.

Il dato sulla Florida non è però condiviso: Joe Biden è in vantaggio su Donald Trump in Pennsylvania, dove ha il 51% delle preferenze contro il 44% del presidente. È quanto emerge da un sondaggio di Washington Post-Abc, secondo il quale invece in Florida i due aspiranti alla Casa Bianca sono testa a testa, con un lieve vantaggio del presidente: Biden ha infatti il 48% dei consensi e Trump il 50%.

