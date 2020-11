Elezioni Usa 2020, Trump continua a negare la vittoria di Biden e Twitter lo censura ancora

Elezioni Usa 2020, continua il braccio di ferro di Donald Trump contro l'evidenza e contro i social che continuano a censurarlo. Ecco l'ultimo lanciato dal presidente che a 12 giorni dal voto ancora non vuole riconoscere la vittoria di Joe Biden, che da parte sua, mantiene il massimo aplomb. Forse però qualcosa nel muro del No di Trump comincia a sgretolarsi come potrebbe far pensare a un tweet in cui sembrava aver concesso, sia pure indirettamente, la vittoria al rivale: messaggio poi corretto.

Joe Biden «ha vinto solo agli occhi dei media fake news. Io non concedo nulla!. Abbiamo una lunga strada da fare. Sono state elezioni truccate!»: lo twitta Donald Trump, assicurando «vinceremo».

Twitter però non ci sta e continua a censurare tutti i cinguettii in cui Donald Trump denuncia elezioni truccate. «Queste affermazioni sulle frodi elettorali sono controverse», recita l'avviso della piattaforma su ciascuno di questi tweet.

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020