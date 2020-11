Elezioni Usa 2020, Melania Trump vota senza la mascherina

Elezioni Usa 2020, Trump contro Biden. Melania Trump ha votato a Palm Beach, in Florida, senza indossare la mascherina contro il coronavirus, indossata invece dallo staff e dal servizio di sicurezza della first lady.

Melania, vestita con un abito sbracciato con una fantasia beige, è guarita da poco dal coronavirus, che aveva colpito anche il marito. Melania ha salutato e sorriso ai giornalisti, dicendo di sentirsi "benissimo". «E' l'election day, volevo essere qui oggi per votare», ha risposto quando le è stato chiesto perché non ha votato in anticipo come il marito

Ultimo aggiornamento: 4 Novembre, 00:15

