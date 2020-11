Elezioni Usa 2020, Biden a un passo dalla vittoria: testa a testa Georgia-Pennsylvania

È ancora testa a testa tra Biden e Trump, mentre continua lo spoglio negli ultimi cinque Stati che decideranno le elezioni presidenziali. In Georgia è avanti il presidente uscente Trump: saranno decisive le 14mile schede che restano da contare. I due candidati sono divisi da solo da 1.267 voti a favore del presidente, con lo spoglio quasi completato. La Georgia, si ricorda, mette in palio 16 voti elettorali.

In Pennsylvania il candidato democratico Joe Biden è sempre più vicino al presidente Donald Trump che ha ora un vantaggio di 22.500 voti, lo 0,3%, quando lo scrutinio è al 95%, secondo i dati della Cnn.

Al momento il candidato democratico Biden è in vantaggio in Arizona e Nevada, mentre in Pennsylvania e North Carolina è avanti Donald Trump.

In Nevada, dove Biden è in vantaggio di oltre 11.000 voti, lo scrutinio procede a rilento (84%); per questo, nelle ultime ore, l'attenzione si è spostata su Georgia e Pennsylvania, che potrebbero presto consentire a Biden di dichiarare vittoria. Ora dopo ora, Biden ha rosicchiato il margine che lo divide da Trump.

In Arizona (11 voti elettorali) il vantaggio di Biden va riducendosi ed ora, con lo scrutinio al 90%, è di poco più di 47mila voti, pari all'1,6%. In questo stato sono scoppiate forti proteste pro Trump.

Il Secret Service intanto ha inviato una squadra di rinforzi a Wilmington, in Delaware, per aumentare la protezione attorno a Joe Biden e la sua famiglia. Lo riporta il Washington Post. Si tratta di un chiaro segnale che il candidato democratico sarebbe pronto a tenere il discorso della vittoria nella corsa alla Casa Bianca già nelle prossime ore. Un altro indizio è che la sua campagna avrebbe allungato di almeno un giorno l'affitto delle sale del Wilmington Convention Center, da dove Biden intende parlare al Paese una volta eletto presidente.

Per Washington Post, the Secret Service will add security for Joe Biden in anticipation of a potential announcement https://t.co/EieL8ZaW5e pic.twitter.com/m2eKCfEjgA — Eric Crawford (@ericcrawford) November 6, 2020

Elezioni Usa 2020, fra Biden e Trump sfida all'ultimo stato: quando sapremo chi ha vinto? La situazione in diretta

