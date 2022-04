All'Ucraina dagli Usa elicotteri Mi-17 che possono distruggere i tank russi e jet MiG-29 slovacchi: ecco le nuove armi della Nato per Kiev

Dall'accusa di «genocidio» alla nuova fornitura di armi, per un ammontare di 750 milioni di dollari. Joe Biden alza ulteriormente il tiro sull'Ucraina e prova a mettere all'angolo la Russia e l'ormai nemico dichiarato Vladimir Putin, definito prima macellaio e ora messo al pari dei nazisti. Molto probabilmente, sul campo di battaglia i russi dovranno presto fare i conti con gli elicotteri Mi-17 che dovrebbero arrivare da Washington. Armi utilizzate per il trasporto e per l'offensiva, in grado di distruggere i mezzi blindati, carri armati compresi. Il Pentagono, dopo i droni kamikaze, sta valutando la possibilità di inviare nuovi mezzi per aiutare Zelensky.

APPROFONDIMENTI IL RACCONTO Mariupol, l’ultimo blitz dei marines per sostenere gli Azov.... L'INTERVENTO Biden accusa Putin: «È un genocidio, vuole cancellare... L'INTERVISTA Ucraina, Cella: «In Europa e Asia equilibri e rapporti di forza...

Ieri Biden e Johnson si sono parlati telefonicamente per decidere le prossime mosse. Allo studio anche la consegna di artiglieria a gittata intermedia ed equipaggiamento contro attacchi chimichi, biologici o nucleari. Il Pentagono inoltre è al lavoro per fornire nuovi missili anti-carro e anti-aereo.

Medvedchuk catturato, l'Ucraina arresta l'oligarca amico di Putin. Zelensky propone lo scambio di prigionieri

«Missile russo, Ufo, o incidente aereo?». Paura per una nube a «forma di verme» in Alaska: avviata un'indagine

La Slovacchia vuole cedere i MiG

Tra i Paesi europei, il più attivo nella fornitura di armi è la Slovacchia. Dopo i missili S-300, che hanno già fatto la differenza nell'abbattere alcuni jet dell'aeronautica russa, il primo ministro Eduard Heger starebbe valutando seriamente la possibilità di inviare i jet a Kiev, rivela "Politico". Heger ha affermato che al suo governo è stato chiesto di fornire all'Ucraina aerei da combattimento MiG-29 di progettazione sovietica e obici semoventi Zuzana di fabbricazione slovacca.

La decisione non è ancora stata presa, ma le discussioni sono in corso. Dopo il dietrofront sullo stesso tema da parte della Polonia, la scelta finale non è affatto scontata, ma dimostra la volontà della Nato di aumentare l'intervento diretto sul conflitto, a costo di rischiare un'escalation che potrebbe portare a una guerra mondiale.