Francia, elicottero della protezione civile precipita a Villard-de-Lans: un morto e 4 feriti

Un ​elicottero della protezione civile è precipitato oggi in Francia, a ​Villard-de-Lans. Tragico il bilancio: un morto e 4 feriti. Nell'incidente avvenuto nell'Isère (nel sud-est del Paese) è rimasto ucciso un meccanico della Protezione civile francese. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin.

Un morto e quatto feriti

Le altre 4 persone che erano a bordo sono rimaste ferite. La notizia dell'incidente era stata data nel pomeriggio dalla prefettura della regione, che non aveva però fornito un bilancio delle vittime. Le cause dell'incidente sono per il momento ignote.