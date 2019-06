New York, elicottero precipita su un grattacielo a Manhattan: ci sono morti. Cuomo: «Atterraggio finito male»

Video of smoke rising from the roof of a building in Manhattan after a helicopter made a hard landing on the roof and caught fire#Manhattan #NewYork pic.twitter.com/5QFgLUKu44 — CNW (@ConflictsW) 10 giugno 2019

Un elicottero è caduto sul tetto di un grattacielo a New York , all'incrocio tra la settima avenue e la 51esima strada, nel cuore di Manhattan. Il velivolo al momento dell'impatto ha preso fuoco: gli inquilini hanno sentito lo scossone. Il palazzo, alto 230 metri, è stato evacuato. Non è noto al momento se l'elicottero stesse tentando di atterrare sul tetto del palazzo di 54 piani, visto che alcuni grattacieli di Manhattan prevedono degli appositi spiazzi per i velivoli. Sul posto le forze dell'ordine: la zona è stata transennata. Sembra che poco prima dello schianto l'elicottero sia stato visto sbandare in aria.ll governatore Andrew Cuomo ha detto che si è trattato di «un atterraggio di emergenza andato male», e che «pare ci siano vittime». Ha aggiunto: «Dal 2001 siamo sempre in estrema allerta. Ma non abbiamo alcuna indicazione che si sia trattato di un attentato. Solo di un tentativo di atterraggio andato male». Dopo la conferenza, i vigili del fuoco hanno precisato che al momento ci sarebbe «almeno un ferito».