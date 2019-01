Elicottero si schianta in strada e uccide un passante, illesi i passeggeri: il video choc dalla cabina

Venerdì 4 Gennaio 2019, 10:28 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2019 12:13

Ucciso dallo schianto di un elicottero dopo essere andato a prendere un caffè con suo papà: è morto così Alessandro Correia Leite, brasiliano di 42 anni, morto dopo che il velivolo gli è piombato addosso dal cielo mentre camminava in strada. L'incredibile incidente è avvenuto in Brasile, nella città di Ubatuba, nota località balneare a circa 200 chilometri da San Paolo.L'incidente è stato filmato dalla turista 34enne Vivian Carolina Cataldo, che si trovava a bordo dell'elicottero, un Robinson R44 Raven II: lei e suo marito Tiago stavano facendo un tour panoramico in volo sopra la città brasiliana quando, a bordo del mezzo, è iniziato a suonare l'acuto allarme di emergenza. Contestualmente il velivolo ha iniziato a perdere quota, andandosi a schiantare al suolo, proprio nel punto in cui stava passeggiando Alessandro Correia Leite, che è morto sul colpo. Vivian, Tiago e il pilota dell'elicottero sono tutti incredibilmente sopravvissuti, riportando solo qualche ferita lieve.Il papà di Alessandro Correia Leite ha dichiarato, ancora sotto choc, che lui e il figlio avevano appena preso un caffé insieme, e che si erano separati perché lui voleva riposarsi un po': «Ad un certo punto - racconta l'uomo - ho sentito un suono e ho chiamato il mio altro figlio. Era il normale suono di un elicottero, ma al contempo ho percepito un suono diverso». E forse quello strano rumore può essere quello di un malfunzionamento nel velivolo: per capire le motivazioni che hanno portato allo schianto, la polizia locale sta lavorando con l'aviazione brasiliana.