Elicottero si schianta su una strada nella città di San Paolo, morte quattro persone

Quattro persone sono morte a seguito di un incidente in elicottero su una strada del quartiere Barra Funda, nella zona ovest della città brasiliana di San Paolo. I motivi dell'incidente sono ancora da chiarire.

COme riporta G1, il velivolo si è schiantato all'angolo di due strade, Rua Pedro Luís Alves Siqueira e Rua James Holland. I vigili del fuoco hanno inviato nove mezzi sul posto, ma quando sono arrivati ​​non hanno potuto fare nulla per le vittime.

Poiché la situazione al momento della diffusione della notizia era ancora molto confusa sul posto, i vigili del fuoco e la polizia non avevano indicato se tutte le vittime fossero occupanti dell'elicottero o se alcune fossero state investite in strada.

Al momento dello schianto non pioveva e le condizioni di visibilità e navigazione aerea erano molto buone, quindi si pensa che lo schianto del velivolo sia stato causato da qualche guasto tecnico.

L'elicottero, un modello del marchio Robinson utilizzato nei voli panoramici sulla città, era partito da San Paolo e stava tornando dopo un viaggio a Guarujá, sulla costa di San Paolo, ed è precipitato a meno di due chilometri dalla pista dell'aeroporto Campo de Marte, solitamente utilizzato da elicotteri e piccoli jet executive. Secondo i testimoni, il pilota ha compiuto manovre disperate ed è riuscito a deviare il velivolo dai grandi edifici residenziali e commerciali della zona e dai viali più trafficati, e ha cercato di atterrare su una vicina fabbrica dismessa, finendo però per schiantarsi.