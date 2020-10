Brasile, modella scomparsa: fugge dal mondo delle top, ritrovata in una favela a Rio

La famiglia pensava fosse persa per sempre. Probabilmente morta. Fuggita da quell'ambiente in cui aveva ottenuto un successo rapidissimo ma che, evidentemente, le era diventato insostenibile: troppa la pressione, lo stress che ha già bruciato la carriera di tante supermodelle e che nel suo caso l'ha portata a conseguenze estreme. Sua madre credeva che le ultime foto di lei sarebbero state quelle in passerella, splendida, in pizzo color cipria e la figlia in braccio alla sfilata di Dolce e Gabbana del 2015, oppure in tailleur per Armani. Pensavano che le ultime immagini sarebbero state quelle impresse sulle copertine di Elle o Glamour, capelli sbarazzini, sguardo marrone, lineamenti perfetti, un po' rock'n roll. E invece Eloisa Fontes, top model brasiliana arrivata al vertice del mestiere già a 18 anni, è ricomparsa due giorni fa in una strada di terra di Morro do Cantagalo, favela di Rio. Addosso solo un paio di leggins sudici. L'assistente sociale che è riuscito a localizzarla, dopo che alcuni senza tetto avevano visto questa creatura bellissima, aggirarsi del tutto disorientata per Ciudad de Dios o Jacarezinho, tra le bidonvilles considerate più pericolose. Eloisa ha tentato di resistere. All'inizio ha avuto più paura di essere riportata nel suo mondo, a New York, dal marito, il top model russo-rumeno Andre Birleanu, che di continuare a vagabondare nelle baraccopoli.

LEGGI ANCHE Roma, ritrovata ragazza scomparsa

Nel suo zaino gli assistenti sociali hanno trovato solo carta: i suoi contratti con le agenzie di modelle. Le hanno dato una maglia gialla da calciatore, delle ciabatte di plastica da mettere ai piedi, perché per giorni ha girato scalza e seminuda L'hanno portata al Philippe Pinel, una clinica psichiatrica nel sobborgo di Botafogo. Lei ha accettato di ricoverarsi. I medici hanno mandato via i fotografi e cronisti con poche parole: «Per ora non uscirà». Eloisa era sparita circa un anno fa da New York. Era già successo qualche mese prima, ma era stata ritrovata dopo cinque giorni, a White Plains, a una mezz'ora da casa sua a Manhattan. Non aveva saputo spiegare bene perché. «Problemi psicologici», avevano detto, «paranoia». È allora che il marito aveva chiesto la separazione, portandosi via la loro bambina, di sette anni. «Non sono mai stato violento, è lei che ha abbandonato sua figlia» ha detto lui ieri in un'intervista, rispondendo a chi lo descrive come aggressivo, narcisista, brutale. Caratteristiche che avrebbe esibito sul set del reality America's smartest model e che nel 2012 gli erano già costate un'accusa per aggressione da parte di due donne.

LEGGI ANCHE Madre e modella 24enne rapita e uccisa

Eloisa era definitivamente scomparsa alla fine del 2019. Da qualche mese le agenzie non la chiamavano più, lei che aveva sfilato per i più grandi, con la sua bellezza naturale, delicatamente latina, che poteva fare a meno di qualsiasi trucco. La madre è partita ieri da Maceio, capitale dell'Alagoas, per starle vicino. Non sempre ha potuto farlo. Quando Eloisa aveva tre anni era stata costretta a lasciarla da una zia, una conoscente, come aveva fatto con diversi altri dei suoi otto figli dopo essere rimasta sola a crescerli. Poi c'era stato il concorso: qualche foto e una sfilata e Eloisa era arrivata prima, vincendo un biglietto per New York e un primo contratto da modella. Aveva 17 anni, la carriera è stata folgorante: Londra, Milano, Parigi. A consigliarla, da subito, Andre Birleanu. Matrimonio nel 2012 - lei 18 anni lui 34 - una figlia nel 2013. Con la piccola, Eloisa aveva posato in un servizio per Elle e soprattutto aveva sfilato nel 2015 per la collezione autunno-inverno di Dolce e Gabbana. Tra gli ultimi lavori, un servizio per Escada e un altro per l'inglese Vivienne Westwood.

Ultimo aggiornamento: 07:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA