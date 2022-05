Elon Musk blocca l'acquisto di Twitter: «Accordo temporaneamente sospeso». Nel mirino account fake

Elon Musk non smette di sorprendere. Con un annuncio il tycoon ha fatto sapere che l'accordo con Twitter da 44 miliardi di dollari è «temporaneamente sospeso in attesa di dettagli che supportino il calcolo che gli account di spam/fake rappresentino meno del 5% degli utenti». Le parole del boss di Tesla arrivano proprio sul social in questione. Le azioni di Twitter, riporta Bloomberg sono crollate dell'11% nel pre-market dopo il tweet di Musk e le azioni di Tesla sono salite del 4,9%.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022