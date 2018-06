A guardarlo sembra un rottame ma è appartenuto a Elvis Presley. Si tratta di un Lockheed JetStar 1329 del 1962 con interni in velluto rosa che andrà all'asta alla fine del mese prossimo. Giace da 36 anni su una pista di un piccolo aeroporto del Nuovo Messico, è senza motore e completamente arrugginito, come si vede dalle foto pubblicate dalla casa d'aste online Iron Planet.

Eppure nei tempi d'oro del re del rock and Roll era uno dei tre aerei da lui posseduti. Attualmente è l'unico ad essere di proprietà privata, gli altri due si trovano a Graceland, la dimora di Elvis a Memphis in Tennessee. L'ultima volta è stato venduto all'asta nel 2017 per 430mila dollari. Il jet è dotato dei documenti che mostrano che è stato di proprietà dell'artista morto nel 1977 a soli 42 anni in seguito ad un attacco cardiaco.

