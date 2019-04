Emiliano Sala e le foto choc del cadavere in obitorio. La polizia: «Li abbiamo già presi»

Emiliano Sala

Martedì 30 Aprile 2019, 10:09 - Ultimo aggiornamento: 30-04-2019 10:36

dai detective che indagavano su un'immagine apparentemente raffigurante il corpo del calciatore Emiliano Sala in un obitorio., delle città del Wiltshire, contea dell'Inghilterra sud-occidentale,, ha dichiarato la polizia del Wiltshire. Una notizia uscita a poche ore di distanza dalla morte del papà del calciatore, Horacio Sala, stroncato da un infarto.L'immagine,, mostra i resti dell'attaccante argentino presso l'obitorio della Holly Tree Lodge a Bournemouth in seguito alla tragica morte avvenuta in un incidente aereo. La polizia del Wiltshire ha dichiarato:e nessuna prova che suggerisca che qualsiasi membro dell'obitorio o qualsiasi altro funzionario del Consiglio sia coinvolto in qualche illecito»., ma la notizia è stata rilasciata solo lunedì in risposta a quanto lanciato dal Sunday Mirror. Un fascicolo di prove è stato inviato al Crown Prosecution Service (CPS) per decidere se porterà ad accuse penali.«Abbiamo lavorato con la polizia del Dorset e del Wiltshire per verificare come sono state rubate le immagini dall'obitorio di Holly Tree Lodge - dichiarano - Mantenere l'ambiente privato e rispettoso dell'obitorio rimane una priorità assoluta».Sala, che aveva 28 anni, aveva appena firmato per Cardiff City. Scomparso dai radar con il pilota dell'aereo privato Piper Malibu il velivolo è precipitato nel canale della Manica a nord di Guernsey il 21 gennaio., ma il pilota David Ibbotson, 59 anni, di Crowle, Lincolnshire, non è stato rintracciato.