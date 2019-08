Emiliano Sala, le foto dell'autopsia online: arrestate due persone

Domenica 11 Agosto 2019, 11:07 - Ultimo aggiornamento: 11-08-2019 12:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono passati diversi mesi dalla drammaticadel calciatore Emiliano Sala e, pochi giorni fa, la triste vicenda è tornata a far discutere.finiranno infatti in carcere dopo aver ammesso di aver avuto accesso alle riprese delle telecamere a circuito chiuso dell'autopsia del calciatore.Il giocatore argentino aveva 28 anni. Aveva appena firmato per ilquando l'aereo su cui stava viaggiando è andato a schiantarsi nellail 21 gennaio scorso.Il suo corpo è stato recuperato il 6 febbraio e un esame post mortem ha avuto luogo nell'obitorio diil giorno seguente.(rispettivamente di 49 e 62 anni) lo scorso venerdì sono comparsi allae lì hanno ammesso di aver avuto accesso alle ripresedell'autopsia di Sala.Per adesso, la coppia è stata rilasciata su cauzione. In attesa del giudizio definitivo, i due uomini torneranno nuovamente di fronte ai giudici, nella stessa corte, il prossimo 20 settembre.Gli agenti dihanno dichiarato cheera il direttore di una società di telecamere a circuito chiuso di Chippenham che aveva un contratto fuori orario per il monitoraggio delle telecamere nell'obitorio diera invece un dipendente. Proprio per questi motivi, gli agenti hanno dichiarato che era stata avviata un'indagine dopo che un'immagine dell'esame post mortem diè stata individuata in circolazione sui social. Questo ha portato alla perquisizione degli uffici della società.L'inchiesta ha rivelato che siacheavevano avuto accesso illegalmente alle riprese dell'esame post mortem diaveva inoltre scattato fotografie del filmato con il cellulare e inviato una foto a un'altra persona usandoLe prove presenti sul telefono dihanno anche rivelato che l'uomo aveva scattato una foto nello stesso obitorio al corpo di un altro uomo defunto, ha aggiunto la«Le azioni di Bray e Ashford hanno causato ulteriore angoscia e preoccupazioni inutili alle famiglie dei due defunti. Spero che le famiglie possano ora concentrarsi unicamente sui loro cari», ha dichiarato l'ispettore investigativo