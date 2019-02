Emiliano Sala, trovato un corpo tra i rottami dell'aereo. Il dolore del papà: «Sono disperato»

Lunedì 4 Febbraio 2019, 13:59 - Ultimo aggiornamento: 04-02-2019 14:32

. «, non posso crederci. Questo è un sogno, un brutto sogno.». È il, papà di, calciatore ex Nantes scomparso in volo mentre si stava dirigendo a Cardiff per una nuova sfida della sua carriera.del calciatore e del pilota, David Ibbotson, durante il primo giorno di un'indagine finanziata privatamente. Un primo corpo umano è stato individuato oggi fra i rottami del piccolo aereo da turismo inabissatosi nella Manica. Lo riferisce l'Air Accident Investigation Branch dell'isola di Guernsey.A differenza della sorella Romina e della mamma, il papà di Sala è rimasto in Argentina. Lì è venuto a conoscenza degli sviluppi delle ricerche che, tuttavia, non hanno ancora trovato il corpo del figlio e del pilota. Tuttavia dopo tre settimane sembra scontata l'ipotesi più drammatica.«Ho comunicato con loro tutti i giorni, ma dal momento che non ho Whatsapp è difficile chiamarli o chiamarmi - ha spiegato - Mi hanno detto che i giorni passavano e non c'erano notizie di Emiliano o dell'aereo».