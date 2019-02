Emiliano Sala, recuperato un corpo dal relitto dell'aereo: «Non si sa ancora se è lui o il pilota»

Emiliano Sala, è stato recuperato dal relitto dell'aereo su cui si trovava il calciatore argentino scomparso il 21 gennaio sul canale della Manica: a riferirlo è l'agenzia investigativa britannica per gli incidenti aerei (AAIB). Non è specificato se il corpo è dell'ex bomber del Nantes o del pilota, David Ibbotson.



Il Piper Malibu è stato scoperto domenica al largo della costa di Alderney, nel Canale della Manica, quasi due settimane dopo la sua scomparsa. «In condizioni estreme e con l'aiuto di imprese specializzate siamo riusciti a recuperare il corpo visto in precedenza tra le macerie. L'operazione è avvenuta nel massimo rispetto dei resti e tenendo costantemente informate le famiglie», ha detto l'agenzia in una dichiarazione.

Update: AAIB investigation into the loss of light aircraft N264DB https://t.co/nlUR7G0fyZ pic.twitter.com/lOH8ZiLJJJ — AAIB (@aaibgovuk) 7 febbraio 2019

Le ragioni per l'incidente rimangono ancora sconosciute e i tentativi di recuperare il relitto dell'aeromobile non hanno avuto successo a causa delle diffici condizioni meteorologiche. Tuttavia le immagini girate dal ROV, il sottomarino a comando remoto, dovrebbe fornire prove preziose per le indagini.

