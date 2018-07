Emily e James come le gemelline in Grecia: morti negli incendi in California, avevano 4 e 5 anni

LEGGI ANCHE

la morte delle sorelline Sophia e Vassiliki Philipopoulos, morte in Grecia

Lunedì 30 Luglio 2018, 10:51 - Ultimo aggiornamento: 30-07-2018 12:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un tragico dramma in California, dove negli ultimi giorni gli incendi hanno colpito la zona di San Francisco con 500 case avvolte dalle fiamme e sei morti. Due delle vittime sono, due fratellini di 4 e 5 anni, che sono rimasti uccisi nel rogo partito dal giardino e che ha distrutto la casa dei suoi bisnonni: a perdere la vita, anche la bisnonna, mentre il marito era uscito in auto a fare la spesa.La storia è stata raccontata dai media americani: Ed, il bisnonno dei due piccoli, era al supermercato quando ha ricevuto la telefonata della moglie che gli diceva di tornare perché c’era un incendio. In sottofondo, le urla dei bambini, prima che cadesse la linea: così Ed è tornato a casa, o meglio ha provato a tornare, ma il fumo e le fiamme gli hanno impedito di arrivare sul posto.Disperato, l’uomo ha lanciato appelli anche alle tv con le foto di Melody e dei nipotini, ma dopo qualche ora i soccorritori hanno ritrovato i loro corpi carbonizzati. Una tragedia che ricorda. Gli incendi che stanno colpendo la California in questi giorni, un classico in questo periodo, stanno mettendo in ginocchio la zona: centinaia le case andate in fumo nel Nord dello stato, 40mila circa gli evacuati dalla Shasta County.