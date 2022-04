Metsola (presidente Europarlamento): «Energia, serve l’embargo. No ai ricatti del Cremlino»

«L’Unione europea non ha paura della Russia». Anzi, di fronte alla chiusura dei rubinetti del gasdotto Yamal-Europe per Polonia e Bulgaria, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola è convinta che non ci sia tempo da perdere: è giunto il momento di reagire e di «decidere l’embargo immediato di tutte le forniture energetiche controllate dal Cremlino» già nel prossimo round di sanzioni e di tenere testa a «potenze ostili per le quali...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati