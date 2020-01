Catturato un enorme pesce di quasi 160 kg in Florida

Un enorme pesce di 158 chili e circa 50 anni di età è stato catturato sulla costa sud-occidentale della Florida, USA. Secondo lo State Fisheries and Wildlife Research Institute, si tratterebbe di una cernia di Varsavia, nonché del più anziano esemplare identificato dall'agenzia.



Il pesce è stato catturato da Jason Boyll a circa 180 metri di profondità. Boyll ha condiviso sui suoi social network le foto del gigantesco animale.



La cernia di Varsavia - Epinephelus nigritus - è considerata una specie in via di estinzione e l'istituzione ha esortato i pescatori a non cercare questa specie. Questo pesce è noto per le sue grandi dimensioni.



