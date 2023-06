Gli scarabocchi segreti di Enrico VIII ai margini di un libro di preghiere: angosce e timori del temibile monarca

La storia descrive Enrico VIII come una persona priva di umanità: mogli fatte decapitare e guerre sanguinose con Scozia e Francia. Un nuovo studio però mostra che il re d’Inghilterra era vulnerabile e ansioso nei suoi ultimi anni di vita, assediato dal timore di Dio, probabilmente a causa di tutte le sue malefatte. Lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista Renaissance Quarterly, che mostra una serie di scarabocchi che lui stesso ha scritto in un libro di preghiere, segni distintivi accanto a passaggi particolarmente pii che evidenziano la sua angoscia per la sua salute e azioni passate.

Enrico, che governò dal 1509 fino alla sua morte nel 1547, fece le annotazioni in una copia di «Salmi o preghiere», tradotta dalla sua sesta e ultima moglie, Katherine Parr, nel 1544. Micheline White, professore associato al College of the Humanities e al Dipartimento di Inglese della Carleton University in Canada, li ha individuati per caso. Si tratta di una mano con il dito indice puntato ed erano di solito utilizzati per porre l’accento su un concetto oppure una frase. Gli altri sono trifogli stilizzati. In particolare, i manicules si presentano con un polsino distintivo, segno caratteristico della famiglia Tudor.

White ha poi confrontato i marginalia con i segni noti lasciati da Enrico in altri libri, e ha concluso che gli scarabocchi del libro di preghiere erano stati fatti dal re, a causa delle loro dimensioni, forma e design, incluso il fatto che le piccole mani disegnate presentano un bracciale distintivo.

Parr aveva regalato il libro, che è attualmente ospitato nella Wormsley Library di Stokenchurch, in Inghilterra, a Enrico VIII. Stampato nel 1544, «contiene preghiere per il pentimento, per la saggezza, ma anche salmi e suppliche per la distruzione dei propri nemici.

È chiaro che quando li stava leggendo c'erano alcune cose nella sua mente», ha detto White, che ha trovato un totale di 14 scarabocchi disegnati a mano ai margini di quattro salmi. In particolare, un passaggio sottolinea la punizione divina per coloro che non hanno seguito i dettami della religione. Enrico VIII diede vita allo scisma anglicano per poter divorziare dalla sua prima moglie, Caterina d’Aragona, e sposare Anna Bolena. «È preoccupato che Dio lo stia punendo per tali azioni con una malattia fisica», continua l’esperta. Conscio del fatto che il libro sarebbe finito in mano ad alcuni cortigiani scelti, il re sottolineò anche alcuni passaggi sulla guerra, sperando di ottenere il loro consenso per il conflitto in corso con la Francia.