Entra in un centro estetico e spara a due impiegati: 52enne ucciso dalla polizia

Un uomo di 52 anni ha sparato e ucciso due impiegati, sposati tra loro, in un centro estetico a Summersville, in West Virginia, prima di essere a sua volta colpito dalla polizia. Lo riporta Abc news. Il killer, Patrick Wayne Cater, è morto in ospedale dopo essere stato ferito da due agenti intervenuti sul posto.

Le due vittime si chiamavano Khuyen Van Le e Phi Anh Le e avevano 40 e 45 anni. Secondo le prime ricostriuzioni della polizia, che sta indagando sulle motivazioni della sparatoria, anche Cater lavorava lì. Giovedì sera ha finito il suo turno, se ne è andato e poi è tornato con una pistola semi-automatica e ha aperto il fuoco.