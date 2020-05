Entra illegalmente in un museo e si scatta un selfie con il teschio di dinosauro

Un uomo è stato arrestato, per essersi introdotto illegalmente in un museo di Sydney, Australia, dove ha rubato vari oggetti e si è immortalato con il teschio di un dinosauro, come ha raccontato 10daily.

La polizia di stato del New South Wales ha riferito che l'uomo di 25 anni ha trascorso 40 minuti all'interno della struttura. Le telecamere di sicurezza hanno documentato il momento in cui l'intruso gira all'interno del museo, dove si è scattato un selfie infilando la testa nelle fauci di un dinosauro e ha rubato un oggetto artigianale e il cappello da cowboy di un dipendente.

Le autorità hanno rilasciato le immagini catturate dalle telecamere di sicurezza per identificare l'intruso, che tuttavia si è consegnato alla polizia.

«È stato nel museo per circa 40 minuti. È stato in grado di visitare alcune delle aree interne», ha dichiarato Sean Heaney, ispettore capo della polizia del New South Wales.

