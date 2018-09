Nuova epidemia a bordo di due voli da Parigi e Monaco: 12 passeggeri si sentono male

Giovedì 6 Settembre 2018, 22:46 - Ultimo aggiornamento: 7 Settembre, 00:14

Un'altra epidemia a bordo di due aerei provenienti dall'Europa e diretti negli Usa. Dodici passeggeri si sono sentiti male su due voli dell'American Airlines partiti da Parigi e Monaco e atterrati a Philadelphia. Lo ha detto il portavoce dell'aeroporto.Il personale della Cdc, Centri per controllo malattie, è sul posto insieme a personale medico per valutare le condizioni di salute dei 250 passeggeri che si trovavano a bordo dei due voli.Solo ieri (5 settembre) sul volo Emirates 203 diretto da Dubai a New York molti passeggeri avevano accusato malori durante il viaggi. E quando l’aereo, un A388 con a bordo circa 500 passeggeri, è atterrato a New York, alle 9:18 ora locale, è stato circondato da ambulanze e dalle squadre "hazmat".Febbre, tossa convulsa: gli stessi sintomi registrati a bordo dei due voli provenienti dall'Europa.