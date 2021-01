Misteriosa epidemia colpisce un villaggio: «30 persone ricoverate con epilessia, vertigini e febbre»

Non bastasse il coronavirus, spunta una misteriosa epidemia. Accade in India nel villaggio di Pulla, nello stato dell'Andhra Pradesh, dove almeno trenta persone sono state ricoverate in un campo medico allestito d'emergenza, colpite da sintomi di cui non si conosce l'origine. Tutti hanno epilessia, febbre, convulsioni, vertigini e vomito.

Le autorità del distretto hanno dichiarato ai media di avere avviato accertamenti sull'acqua, le fognature, la discarica e tutte le altre possibili forme di inquinamento nel villaggio, aggiungendo che al momento le cause non sono state individuate. L'episodio ricorda l'analogo «avvelenamento collettivo» che all'inizio dello scorso dicembre ha coinvolto oltre 500 persone nella città di Eluru, sempre in Andhra Pradesh. Dopo varie analisi, erano state identificate forti dosi di piombo e nickel nell'acqua potabile e nel latte.

Ultimo aggiornamento: 21:35

