Morto Erick Morillo, il corpo del dj trovato nella sua casa a Miami: era stato accusato di violenza sessuale

È morto all'età di 49 anni il dj Erick Morillo. Il corpo senza vita del musicista è stato trovato quest'oggi nella sua casa a Miami. Le dinamiche del decesso non sono state ancora chiarite. Lo riporta il sito americano TMZ. Erick Morillo è stato uno dei più importanti dj, produttori e remixer degli anni '90. Celebre la sua hit "I like to move it", che pubblicò con lo pseudonimo Reel 2 Real.

'I Like to Move It' DJ, Erick Morillo, Dead at 49 https://t.co/L9LX1yPqf7 — TMZ (@TMZ) September 1, 2020

Il Dipartimento di Polizia di Miami Beach ha avviato un'indagine sulla morte dell'artista, proprietario della prestigiosa etichetta discografica Subliminal Records .

L'arresto per violenza sessuale

La morte arriva a poche settimane di distanza dalla notizia dell'arresto di Morillo con l'accusa di violenza sessuale. La presunta vittima afferma di essere stata a casa di Morillo dopo un dj set. La donna racconta di aver resistito alle sue avances sessuali, e poi di essere andata a dormire, svegliandosi successivamente nuda con Morillo ai piedi del suo letto.