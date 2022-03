Ucraina, Pentagono: «Russi in difficoltà: ai soldati mancano scorte di cibo, carburante munizioni e vestiti pesanti». Allarme "rasputitsa"

All'esercito russo mancano non solo cibo e munizioni, ma anche carburante per le navi nel Mar Nero e vestiti pesanti per i soldati. Sono informazioni raccolte dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti in un briefing che si è tenuto a porte chiuse e di cui Radio Liberty (testata ucraina nelle regioni di Donetsk e Luhansk) ha fatto trapelare i contenuti. Sono emersi dettagli sulle difficoltà che sta incontrando l'esercito di Putin. Il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati