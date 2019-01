Esplode gasdotto, almeno 20 morti e decine di feriti: stavano rubando carburante

Almeno 20 persone sono morte e 70 sono ustionate nel Messico centrale a causa di un enorme incendio divampato in un oleodotto che trasportava benzina.



Il governatore Fayad ha assicurato via Twitter che «si stanno adottando tutte le misure necessarie per assistere i feriti e le loro famiglie». L'Assessorato alla Salute del governo di Città del Messico, che si trova ad un centinaio di chilometri da Tlahuelilpan, luogo dove è avvenuta l'esplosione dell'oleodotto, ha reso noto di avere dichiarato l'emergenza del settore ospedaliero cittadino per poter ricevere tutte le persone bisognose di cure.



L’esplosione si è verificata in una piccola città nello stato di Hidalgo a circa 100 km a nord di Città del Messico.



Da parte sua il ministero della Difesa ha comunicato che un reparto militare è stato dispiegato per rafforzare la sicurezza nella zona dove si è sviluppato un vorace incendio. La compagnia petrolifera statale Pemex ha confermato che lo scoppio è stato causato nell'oleodotto Tuxpan-Tula a seguito di una maldestra manipolazione di persone impegnate a rubare combustibile.

Sabato 19 Gennaio 2019, 07:09 - Ultimo aggiornamento: 19-01-2019 07:29

