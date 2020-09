Esplode la vasca: 50.000 litri di vino finiscono sulla strada Video

Esplode il serbatoio della cantina che contiene il vino e 50.000 litri di rosso finiscono sulla strada. E ai dipendenti della cantina vinicola Vitivinos, a Villamalea, Albacete (Spagna) non resta che filmare il triste evento dato che non sono stati in grado di intervenire per fermare la fuoriuscita del vino. Le immagini, poi, sono state postate sui social dalla emittente Radio Albacete, e il video è diventato subito virale.

Il video mostra non solo il punto in cui è scoppiato il contenitore, ma anche la strada che si colora di rosso, ricoperta da 50.000 litri di vino.

SUCESOS | Reventón de un depósito de vino de unos 50.000 litros en Bodegas VITIVINOS, de Villamalea pic.twitter.com/lU5pIzZAjU — Radio Albacete (@RadioAlbacete) September 25, 2020

