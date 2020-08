Esplosione Beirut, la bandiera libanese sulle piramidi è un fake

Subito dopo l'esplosione a Beirut, sui social sono apparsi migliaia di contributi multimediali sulla tragedia che ha colpito il Libano. Ma anche messaggi di solidarietà verso tutti i libanesi. Da alcuni profili è anche apparsa la foto delle piramidi di Giza in Egitto illuminate con la bandiera del Libano. Come riporta Open, si tratta di un fake. L'immagine pubblicata sui social è un vecchio scatto pubblicato sulla pagina Facebook Egypt Tourism Campaign

