«Ho aperto il gas, ora vi ammazzo»: tenta di far esplodere la casa con i figli. Arrestato

«Ho aperto il gas, adesso vi ammazzo». Un 45enne romeno è stato arrestato dai carabinieri per aver cercato di far saltare in aria il suo appartamento, con dentro i due figli di 12 e 11 anni, ieri sera a Desio (Monza). «Ho aperto il gas» avrebbe detto l'uomo al telefono alla consorte, dalla quale di sta separando. I carabinieri, entrati nell'appartamento ormai saturo di gas dopo aver chiuso il rubinetto centrale, hanno bloccato il 45enne con in mano un accendino e soccorso i due figli.