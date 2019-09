Germania, scoppia friggitrice a un festival di torte: un morto e 14 feriti, 5 in condizioni gravi

Mercoledì 11 Settembre 2019, 17:54 - Ultimo aggiornamento: 11-09-2019 18:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragico epilogo per un festival culinario dedicato alle torte a Freudenberg, in Germania . La tranquilla località della Renania Settentrionale stava ospitando il Backefest, fiera che ogni anno celebra la tradizione alimentare tedesca con la preparazione di torte e altri alimenti da panificio, quando è scoppiata unapiena di olio bollente. Dei 100 visitatori che si trovavano sul luogo, una donna è morta a causa delle gravi ustioni riportate e altre 14 persone, di età compresa tra i 31 e i 75 anni, sono rimaste ferite. Cinque di loro si trovano adesso in fin di vita: 4 per le bruciature provocate dall'esplosione e un uomo per aver sofferto un attacco cardiaco per via dello spavento.Testimoni oculari, come riporta l'agenzia stampa tedesca Dpa, hanno detto che le vittime hanno iniziato a scappare, dopo l'esplosione, con i vestiti ancora infiammati, tanto che sembravano delle «torce». L'esplosione, secondo gli inquirenti, sarebbe stata causata dalla reazione provocata da alcune gocce di pioggia fredde che sono cadute dentro il caldissimo olio che bolliva all'interno della friggitrice Una terribile sfortuna per la cittadina di Freudenberg, che conta solamente 18mila abitanti e che punta molto sul festival per attirare turisti e visitatori. Nonostante l'epilogo, Herbert Raul, Ministro dell'Interno tedesco, ha lodato i dottori e gli operatori sanitari intervenuti sul posto per la velocità delle operazioni e delle cure riservate ai feriti.