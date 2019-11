Fuochi d'artifcio e fiamme: maxi esplosione in Messico, otto feriti

Al momento se confirman 8 lesionados en @XochimilcoAl, 5 adultos y 3 menores que fueron trasladados a diferentes hospitales para recibir la atención médica necesaria. — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) 1 novembre 2019

Almeno otto persone sono rimaste ferite a causa di un'esplosione causata da fuochi pirotecnici nel municipio di Xochimilco, Città del Messico.Secondo il segretariato per la gestione integrale dei rischi e la protezione civile, cinque adulti e tre minori sono stati trasferiti negli ospedali per cure mediche. I vigili del fuoco e gli agenti del Segretariato per la sicurezza dei cittadini di Città del Messico sono rimasti diverse ore sulla scena dell'incidente per mitigare il rischi di altre esplosioni.Le autorità hanno affermato che le persone colpite hanno subito diverse ustioni, poiché sono entrate in contatto con i fuochi pirotecnici, in spacial modo uno detto Torito.