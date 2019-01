Il giornalista napoletano a Parigi: «Ero lì, sono salvo per miracolo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 13 Gennaio 2019, 09:00 - Ultimo aggiornamento: 13-01-2019 09:49

«Ho parlato con Angela quindici minuti prima dell'esplosione, mi aveva raccontato la sua storia e avevamo conversato durante la colazione». Claudio Pappaianni, giornalista napoletano del programma Carta Bianca di Rai3, era a Parigi per documentare gli scontri di piazza per la manifestazione dei gilet gialli. Alloggiava al terzo piano dell'hotel Mercure con i suoi colleghi, lo stesso dove lavorava anche la ragazza 22enne di Trapani rimasta ferita. Pappaianni parla dal pronto soccorso, dove gli hanno consigliato di recarsi per accertamenti: la voce trema per il pericolo scampato.«Ero in stanza, mi stavo preparando per andare in strada e documentare la giornata di protesta come stiamo facendo già da due giorni. C'è stato un enorme scoppio che ha ridotto in frantumi le finestre e buttato giù le porte, per fortuna le schegge non mi hanno colpito. Sono riuscito con fatica ad affacciarmi e ho visto fiamme, auto ribaltate e sentito tante urla».«Il primo pensiero è stato quello anche perché girando per Parigi in questi giorni si respira un'aria di tensione. Dopodiché subito ci hanno chiesto di uscire dall'hotel. Ho raccolto in fretta e furia le mie cose e sono andato nella hall».«C'era confusione, pensavo di poter uscire dalla porta principale che invece era chiusa, così sono passato dalla stanza dove avevo fatto colazione pochi minuti prima e sono uscito. Mi vengono i brividi a ripensare che in quella sala è rimasta ferita Angela, proprio dove ero io fino a poco prima».