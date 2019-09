Russia, esplode bombola nel centro virus top-secret: c'erano campioni di antrace, ebola e vaiolo

ebola

Martedì 17 Settembre 2019, 17:40 - Ultimo aggiornamento: 17-09-2019 18:02

Un'ha avuto luogo nel Centro di ricerca statale di virologia e biotecnologia Vector, situato a, nella regione di Novosibirsk, famoso per ospitare campioni di virus letali come. L'incidente, assicurano le autorità, è avvenuto al quinto piano di un edificio dove non sono presenti sostanze pericolose. «L'incendio è stato prontamente spento e non vi è alcuna minaccia per la popolazione», ha detto il servizio stampa del Ministero delle Emergenze. «L'incendio è stato localizzato in un'area di 30 metri quadrati». Secondo una fonte di Interfax è stato causato dallo scoppio «di una bombola di gas durante i lavori di riparazione nella sala d'ispezione sanitaria di uno degli edifici del laboratorio». Un uomo è rimasto ferito ed è stato ricoverato in ospedale con ustioni di terzo grado. Il centro Vector, istituito nel 1974, era in epoca sovietica un istituto 'off-limits' e guidava lo sviluppo di vaccini nonché la ricerca per la protezione contro le armi batteriologiche e biologiche.