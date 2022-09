Mosca, arrestato Yuri Shumsky, produttore di esplosivi russi. «Transazioni sospette verso paesi Nato»

La polizia russa ha arrestato il direttore di un'azienda produttrice di esplosivi con l'accusa di frode per alcune transazioni sospette con paesi membri della Nato. La notizia è stata diffusa in esclusiva dal quotidiano di Mosca, Kommersant. L'uomo arrestato è Yuri Shumsky, direttore generale della Sverdlov Plant, azienda statale produttrice di esplosivi e detonatori per l'industria petrolifera, tra le più grandi del Paese.

Arrestato per frode: le accuse contro Yuri Shumsky

A far scattare l'arresto sarebbero stati stati alcuni contratti economici sospetti, stipulati con Paesi Nato e avvenuti attraverso intermediari in Svizzera e Austria. Shumsky era stato nominato direttore dell'azienda poco prima l'inizio della guerra in Ucraina, il 24 febbraio scorso. Adesso rischia fino a 10 anni di reclusione.

Dopo l'arresto, il deputato della Duma Dmitry Kuznetsov, che aveva sollecitato l'indagine al Comitato investigativo russo, ha parlato di «auto-purificazione» dell'industria, ma alcuni osservatori non escludono che ci possa essere una motivazione politica dietro l'arresto. Kuznetsov aveva chiesto indagini sull'esportazione di esplosivi in Bulgaria, Gran Bretagna, Serbia e Cipro, che, secondo le sue denunce, avrebbero potuto essere utilizzati per scopi militari nei «Paesi della Nato ostili».

