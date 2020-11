Xiao Wu,bimbo di 5 anni, ingoia 123 sfere magnetiche mentre guarda la tv: operato d'urgenza, è salvo

Un bambino di 5 anni è stato operato nella provincia di Guizhou, nel sud della Cina, per rimuovere 123 piccole sfere magnetiche che ha ingerito mentre guardava la televisione in compagnia della sorella di 12 anni.

Secondo quanto raccontato dalla stampa locale, inizialmente il piccolo Xiao Wu avrebbe raccontato ai suoi genitori e alla sorella, che aveva ingoiato solo una sfera, quindi il primo medico che è stato consultato ha rassicurato i genitori del minore, asserendo che la sfera sarebbe stata eliminata naturalmente nel giro di pochi giorni.

Tuttavia, dopo cinque o sei giorni i genitori del piccolo preoccupati per la situazione hanno deciso di portarlo all'ospedale, dove una radiografia ha svelato che il bambino aveva ingoiato un gran numero di sfere. Per questo Xiao Wu è stato sottoposto a un intervento chirurgico durante il quale sono state rimosse 123 sfere di circa mezzo centimetro l'una.

