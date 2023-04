Gli uomini dell’età del Bronzo hanno assunto droghe allucinogene: trovata la prima prova diretta a Minorca

I capelli umani della tarda preistoria sono estremamente rari nel Mediterraneo occidentale. Gli scavi archeologici nella sepoltura dell'età del Bronzo e nella grotta di Es Càrritx a Minorca hanno fornito alcune ciocche di capelli umani coinvolte in un singolare rito funerario. Questa scoperta ha offerto l'opportunità di esplorare il possibile uso di piante allucinogene da parte degli uomini della tarda età del bronzo. Attraverso analisi accurate dei campioni sono stati rilevati gli alcaloidi efedrina, atropina e scopolamina che confermano l'uso di diverse piante contenenti alcaloidi da parte delle comunità locali di quest'isola del Mediterraneo occidentale all'inizio del primo millennio a.C. Si tratta quindi della prima prova diretta. Le precedenti prove dell'uso preistorico di droghe in Europa si basavano su prove indirette, come la scoperta di alcaloidi dell'oppio in contenitori dell'età del bronzo, la scoperta di resti di piante alcaloidi in contesti rituali e loro disegni murali.

L'atropina e la scopolamina sono sostanze presenti in natura nella famiglia delle Solanaceae che possono causare delirio, allucinazioni e percezione sensoriale alterata. L'efedrina è uno stimolante derivato da alcuni arbusti e pini che può aumentare l'eccitazione, la vigilanza e l'attività fisica.

Elisa Guerra-Doce del Departamento de Prehistoria, Arqueología, Antropología Social y Ciencias y Técnicas Historiográficas dell’Universidad de Valladolid, e i suoi colleghi del Departament de Prehistòria dell’Universitat Autònoma de Barcelona e del Departamento de Química dell’Universidad de Chile, hanno notato nel loro studio pubblicato su Scientific Reports di Nature che, considerando la potenziale tossicità degli alcaloidi trovati nei capelli, la loro manipolazione, uso e applicazioni rappresentavano conoscenze altamente specializzate. «All'inizio del Paleolitico, gli esseri umani si sono imbattuti nelle proprietà non alimentari di alcune piante. I risultati presentati nel nostro studio indicano che diverse piante contenenti alcaloidi sono state consumate da persone dell'età del bronzo di Minorca, anche se le Solanaceae e l'Efedra non sono state le uniche ad essere state consumate» spiegano.

«È interessante notare - proseguono gli scienziati - che le sostanze psicoattive rilevate in questo studio non sono adatte ad alleviare il dolore attestate nella popolazione sepolta nella grotta di Es Carritx, come ascessi periapicali, carie grave e artropatie». Quindi gli scienziati suggeriscono che la presenza di queste sostanze potrebbe essere dovuta al consumo di alcune piante di Solanaceae, come mandragora, giusquiamo nero o stramonio, e pino comune. Si pensa che queste piante allucinogene possano essere state utilizzate come parte di cerimonie rituali eseguite da uno sciamano.

Secondo i ricercatori, i cerchi concentrici sui contenitori di legno in cui sono stati scoperti potrebbero aver raffigurato gli occhi e potrebbero essere stati una metafora della visione interiore legata a uno stato di coscienza alterato indotto dalla droga. Elisa Guerra-Doce e i colleghi hanno esaminato le ciocche di capelli della grotta di Es Carritx a Minorca, che è stata occupata per la prima volta circa 3.600 anni fa e conteneva una camera utilizzata come spazio funebre fino a circa 2.800 anni fa. Secondo studi precedenti, circa 210 individui sono stati sepolti in questa camera. Tuttavia, solo alcune persone avevano i capelli tinti di rosso, messi in contenitori decorativi di legno e corno, e portati in una camera diversa e sigillata più indietro nella grotta. Queste ciocche di capelli risalgono a circa 3.000 anni fa.