Piantati 350 milioni di alberi in un solo giorno in Etiopia per combattere i cambiamenti climatici

Martedì 30 Luglio 2019, 21:41 - Ultimo aggiornamento: 30-07-2019 22:25

Lo aveva annunciato il Primo Ministro Abiy Ahmed Alì: "Entro ottobre pianteremo quattro miliardi di alberi per combattere la crisi climatica". Numeri da fantascienza? La prima risposta, l'Etiopia l'ha data poche ore fa, mettendo a dimora oltre 350milioni alberi in un solo giorno.La mobilitazione, che ha visto conivolto l'intero Paese, è stata ufficializzata dalla comunicazione delle autorità stesse che, anche sulle pagine social, hanno voluto festeggiare l'evento con tanto di fotografie e immagini che documentano l'incredibile giornata. L'iniziativa, nata nell'ambito di #greenLegacy, la campagna a favore del rimboschimento del pianeta per combattere i cambiamenti climatici, è volta a trasformare il territorio rendendolo verde come un tempo, prima di quella deforestazione che, nel corso del ventesimo secolo aveva cancellato quasi la metà degli alberi del Paese, contribuendo alla grave desertificazione e conseguente siccità in atto.LEGGI ANCHE: India, piantati 66 milioni di alberi in 12 ore per difendere le risorse della Terra L'adesione alla iniziativa è stata gigantesca, come dichiarato dallo stesso governo etiope che, per l'occasione, ha tenuto chiusi gli uffici pubblici così che, anche il personale impiegato, avesse modo di partecipare. La mastodontica operazione andata in scena sul territorio etiope, rappresenta un vero e proprio record. Mai, fino ad ora, un numero così alto di alberi era stato messo a dimora in poche ore e supera di gran lunga quello conquistato dall'India quando, nel Madhya Pradesh, furono piantati circa 66 milioni di alberi. Era il 2016 e futuri candidati sono ben accetti.