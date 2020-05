Euromillions, vince 65 milioni di euro ma gli negano il premio: ecco cosa è successo

Ultimo aggiornamento: 16:06

Hala bellezza di(quasi 65 milioni di euro) ma da oltre un mese il ricchissimogli viene. Sta facendo molto discutere il caso di un giocatore della lotteria, che da diverse settimane reclama invano la vincita.La giocata milionaria era stata giocata due mesi fa in Scozia: il fortunato giocatore aveva azzeccato la combinazione vincente ma fino a una ventina di giorni fa il premio era ufficialmente classificato come "non reclamato". Alla fine, il nome del fortunato vincitore è stato rivelato ma la vincita viene negata ancora oggi. Camelot, operatore per conto diin Gran Bretagna, ha spiegato al Sun : «Dobbiamo ancora completare le procedure di validazione, ma non siamo ancora riusciti a certificarle al 100%: non siamo ancora certi che quell'uomo sia effettivamente il vincitore di quell'estrazione».Il caso è molto singolare ma non è l'unico che riguarda la difficoltà, da parte dei vincitori di, di riscuotere i loro premi. Le procedure di validazione delle vincite, per quanto riguarda, sono piuttosto farraginose, anche perché molto spesso ci sono veri e propri tentativi di truffa. L'anno scorso, ad esempio,aveva negato la vincita a due giocatori che avevano effettuato una giocata online ma lo avevano fatto con una carta di credito rubata.