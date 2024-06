Europee, Macron si gioca tutto: dal doppio sorpasso interno al nuovo ruolo nella Ue, cosa rischia

A Parigi il montepremi delle elezioni europee (per cui in Francia si vota solo domenica) non è rappresentato solo dagli 81 deputati che andranno all'Europarlamento. In ballo, infatti, c'è molto di più. Specie per il presidente Emmanuel Macron che, nonostante i tentativi di controbilanciare la narrazione, pare non essere riuscito ad evitare che il voto si trasformasse in una sorta di referendum su di lui e sul governo che guida il Paese. Tant'è che tra i capi di Stato e di governo europei il francese è probabilmente quello che ha più da perdere - assieme a Olaf Scholz - da questo voto. Sia sul fronte interno, che su quello internazionale.

Innanzitutto perché, sondaggi alla mano, verrà bollinato l'ampissimo sorpasso di Marine Le Pen e del Front National al partito macroniano, quel Rassemblement National che in Europa è capofila di Renew, la famiglia dei liberali.

Le ultime rilevazioni danno infatti la formazione di estrema destra - alleata a Bruxelles con Matteo Salvini - attorno al 32-34%. Più del doppio rispetto al 14-15% del partito di Macron. Un'altalena elettorale che nelle scorse settimane è quindi diventata rapidamente una battaglia all'ultimo sangue combattuta per interposta persona da Jordan Bardella, il 28enne candidato di estrema destra e astro-nascente dei lepenisti, e Valérie Hayer, 38enne candidata alle europee del partito di Macron surclassata a livello comunicativo. La débacle del resto pare da tempo piuttosto annunciata, motivata dall'ampio dissenso cresciuto in Francia negli ultimi mesi ed esploso con le contestazioni per la riforma del sistema pensionistico, per l'inflazione, per gli interventi sull'agricoltura e per la gestione delle Olimpiadi che stanno per cominciare. Un mix esplosivo che Macron ha provato a disinnescare potenziando il suo standing internazionale, cercando di intestarsi la leadership europea sul conflitto in Ucraina. La ricetta però sembra non aver funzionato e, sempre in base agli ultimi sondaggi disponibili, RN rischia di essere sorpassato pure dai socialisti del carismatico Raphael Glucksmann, che punta tutto su Marsiglia, promettendo di essere la «grande e bella sorpresa» di queste elezioni, invitando i giovani a votare per lui. Un testa a testa con i centristi macroniani che dovesse finire con il pendere dalla parte dei socialisti, riconsegnerebbe alla Francia un Macron molto debole, con margini di manovra risicatissimi. Al punto che al di là delle Alpi c'è pure chi profetizza lo scioglimento dell'assemblea nazionale e il ritorno al voto per le legislative. Uno scenario improbabile, che però assomandosi al ridimensionamento esterno in Europa dell'inquilino dell'Eliseo, profetizza un futuro a tinte fosche per i centristi francesi. Il ruolo da ago della bilancia tenuto da Renew nel corso dell'ultima legislatura rischia infatti di diventare un lontano ricordo, a prescindere dal fatto che la nuova maggioranza possa pendere più o meno a destra. Un ridimensionamento che per Macron apre una stagione mai vissuta. Un po' come per la Francia che pare sul punto di abbracciare l'estrema destra di Marine Le Pen.