Europol, nuova allerta Isis: «Stanno arrulando donne jihadiste per rilancio califfato»

Venerdì 14 Giugno 2019, 13:21 - Ultimo aggiornamento: 14-06-2019 13:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Isis sta attirando donne verso la sua causa. Le donne diventano indispensabili per il cosiddetto Stato Islamico (Isis), sia nelle aree di conflitto che in Occidente. ​La lanciare l'allarme una nuova ricerca del Centro europeo di lotta al terrorismo di Europol. Hanno svolto il loro ruolo nell'impresa statale dell'organizzazione e hanno ottenuto ruoli più proattivi sui campi di battaglia. Questo aumento del coinvolgimento delle donne potrebbe aprire la strada a ruoli potenzialmente diversi delle donne jihad in futuro. Il rapporto di Europol , il primo di una nuova serie, Europol Specialist Reporting, mira a far luce su come Isis - un gruppo che sostiene un'autorità patriarcale - abbia tentato di attrarre e reclutare donne.L'ambizione di Isis di costruire uno stato funzionale richiedeva la partecipazione attiva e volontaria delle donne. Alle donne sono stati assegnati ruoli come medici, insegnanti, "poliziotti morali" e - più controverso - combattenti. Tuttavia, Isis ha sottolineato che il loro ruolo principale è rimasto quello delle mogli e delle mamme casalinghe. Le donne erano anche molto più influenti nella propaganda che nel materiale delle precedenti organizzazioni jihadiste. È chiaramente riconosciuto l'importanza delle donne e il loro ruolo nel produrre e diffondere la propaganda. La propaganda ufficiale era rivolta alle donne in quanto l'Isis si rese presto conto della necessità di investire risorse per raggiungere le sue componenti femminili.Gli incentivi messi dall'Isis per reclutare donne sono in molti modi neutrali rispetto al genere. La sua propaganda si concentra su idee e concetti che parlano in egual misura delle emozioni di uomini e donne, vale a dire la rinascita del califfato islamico.La propaganda dell'Isis presenta le jihadiste femminili come ideologicamente motivate come le loro controparti maschili. Le donne sono ritratte come alla ricerca del martirio e del compenso divino, con il loro senso di empowerment che sta nel contribuire alla costruzione di uno stato islamico.Per citare uno è un propagandista femminile: "Lascia che questi crociati prestino attenzione, poiché il califfato è pieno di uomini che amano la morte più di quanto i crociati amano la vita, allo stesso modo sono le donne dello Stato islamico".I contenuti online sono stati espliciti nel sottolineare i pericoli della vita nel califfato; tuttavia, Isis interpreta la sofferenza e le avversità come parte del piano di Dio e come trampolino di lancio verso il paradiso.Afferma che la jihad offensiva non è obbligatoria per le donne e che l'onore di una donna sta nell'essere un produttore di jihadisti, piuttosto che un guerriero; tuttavia, l'organizzazione ha incoraggiato le donne a compiere attacchi contro il nemico. A partire dalla fine del 2017, l'IS ha chiesto esplicitamente alle donne di impegnarsi attivamente in battaglie e una jihad combattiva legittimata per le donne.Esempi di donne che hanno effettuato attacchi terroristici o sono stati arrestati in modo preventivo dimostrano che le donne sono disposte a usare la violenza se l'ideologia permette loro di farlo. Per ora, non è ancora il loro ruolo, ma questo equilibrio potrebbe facilmente cambiare a seconda delle esigenze e degli sviluppi strategici dell'organizzazione.Lo studio ha esaminato esclusivamente gli incentivi messi a questo scopo all'interno della propaganda dell'organizzazione. Non pretende di analizzare i molteplici fattori psicologici e sociologici che potrebbero motivare le singole donne ad aderire all'Isis o ad aderire alla sua ideologia.