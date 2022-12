Qatargate, l’avvocato di Eva Kaili: «Mai stata corrotta, spero la liberino presto». Chiesti i domiciliari

Eva Kaili «non è mai stata corrotta». Lo ha detto il legale della vicepresidente del Parlamento europeo nel giorno dell'udienza per le misure cautelari nell'inchiesta del Qatargate. L'avvocato grego Michalis Dimitrakopoulos è a Bruxelles: «Spero nella scarcerazione, dovete sapere che c’è il segreto istruttorio e non posso dirvi di più», ha sottolineato ai cronisti. La decisione sulla permanenza in carcere sarà presa in serata. Kaili era finita in carcere lo scorso 9 dicembre nell’ambito dell’inchiesta Qatargate, accusata di corruzione e riciclaggio, dopo che il padre era stato trovato con una valigia piena di contanti in un albergo di Bruxelles.