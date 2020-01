Decine di detenuti considerati altamente pericoli per la società, appartenenti alla più spietata banda brasiliana di malavitosi, sono evase da una prigione paraguaiana attraverso un tunnel.

Il tweet che racconta l'evasione

Il ministro degli Interni Euclides Acevedo ha annunciato «la massima allerta della polizia nazionale e il dispiegamento dei migliori investigatori» per catturare i fuggitivi, la maggior parte dei quali appartiene al Primeiro Comando da Capital (PCC), secondo la portavoce della polizia paraguaiana Elena Andrada, citata dai media locali.

Al momento, le forze di sicurezza si sono trasferite al confine con il Brasile per tentare di rintracciare gli evasi.

Andrada ha precisato che i criminali «hanno realizzato un tunnel come vediamo nei film, con illuminazione interna, che è iniziata in una delle toilette interne della prigione», che si trova nella città di Pedro Juan Caballero, non lontano dal confine con il Brasile.

Il ministro della giustizia del Paraguay, Cecilia Pérez, ha affermato che le autorità penitenziarie potrebbero essere a conoscenza del piano di fuga, poiché ci sono volute delle settimane per costruirlo.

Diversi media con riferimento al ministro Pérez hanno indicato che in totale sono fuggite 92 persone e solo uno di loro è stato arrestato. Tuttavia, sul sito web del Ministero dell'Interno del Paraguay è stato pubblicato che il numero di fuggitivi è di 75.

Acevedo ha affermato che è possibile che alcuni dei prigionieri fuggiti siano già arrivati in Brasile. In questo senso, il ministro della Giustizia e della Pubblica Sicurezza del Brasile, Sergio Moro, attraverso il suo account Twitter, ha assicurato che il paese «è disponibile per aiutare il Paraguay nella cattura di questi criminali».

In un altro tweet ha indicato che le forze di sicurezza brasiliane stanno lavorando «per impedire ai criminali sfuggiti di rientrare in Brasile». «Se tornano in Brasile, ottengono un biglietto di sola andata per la prigione federale», ha avvertito.

