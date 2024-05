Everest, centinaia di alpinisti in coda per salire in vetta: si stacca un “cornicione”. Due morti e diversi feriti

Una folla di alpinisti è rimasta bloccata sulla vetta del monte Everest mentre neve e ghiaccio stavano "mollando" dalla vetta più alta del mondo. Un testimone ha detto che il crollo ha portato alla scomparsa di due alpinisti, probabilmente un britannico e una guida nepalese. Video e foto sui social mostrano quelle che sembrano essere centinaia di persone sull'Hillary Step, una parete rocciosa quasi verticale vicino alla cima dell'Everest a circa 8.800 m.

A crowd of mountain climbers were left stuck on the summit of Mount Everest as snow and ice slid off the world's highest peak.



Read more 🔗 https://t.co/6BkDMF754V pic.twitter.com/kuC9XkQWFO

— Sky News (@SkyNews) May 24, 2024