#InformaPGJ Se indaga la muerte de una extranjera, hallada en la habitación de un hotel, ubicado en la colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez — Procuraduría CDMX (@PGJDF_CDMX) 2 maggio 2019

Venerdì 3 Maggio 2019, 14:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fátimih Davila, 31, Miss Uruguay 2006 è stata trovata senza vita in una delle camere del Napoli Colony Hotel a Città del Messico, dove era arrivata qualche giorno prima per un colloquio di lavoro, secondo quanto reso noto dalle autorità locali.Fonti ministeriali hanno raccontato a El Universal che il corpo della donna è stato rinvenuto intorno a mezzogiorno penzoloni dal tubo della doccia. Il procuratore generale della città messicana ha aperto un'inchiesta e tra le cause del decesso non ha scartato l'ipotesi del suicidio.Secondo le autorità, Fátimih è arrivato nella capitale il 23 aprile per un colloquio di lavoro e un conoscente l'avrebbe aiutata a prenotare il suo soggiornare nell'albergo dove è stata poi trovata senza vita.Fátimih Dávila aveva vinto il concorso di bellezza Miss Universo Uruguay nel 2006, a soli 18 anni. Nella sua ultima pubblicazione di Instagram, la modella aveva scritto: «Cominciamo il 2019 sorridenti».